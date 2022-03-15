許多人在工作上被質疑、被懷疑，很容易就陷入自我否定的境地，難以前進。但這都是需要勇敢去面對的，越難的事情，越要勇於面對。運勢命理網站「靈匣網」點名，雙子座、射手座、天蠍座的人，遇到困難也不怕，總是能越挫越勇、永不會被打倒。

第三名：雙子座

雙子座是天生的好奇寶寶，他們內心就是想當一個聰明、能力強的人，所以當他們遇到困難時，總是會想盡辦法度過難關，來證明自己是有能力的。聰明的雙子也很會看大環境，如果對手比他強大、有聲望，一時的刁難他都能忍，但一找到機會，雙子絕對會不計代價反擊。

第二名：射手座

射手熱愛自由，不喜歡被別人限制。射手非常聰明，為了不受束縛，他們會演出一副乖乖牌的樣子，但私底下可能是說謊成性、陽奉陰違。所以對付射手最好的方法就是給予信任、坦承以對，射手有強大的榮譽心，一旦你付出真心，他也會想成為值得被你信賴的人。

第一名：天蠍座

天蠍座自尊心極強，當有人否定、限制，甚至是貶低他，他會燃起一股火，用行動證明自己的能力，這世上沒有什麼困境可以打倒他們的。不過他們一旦受到鼓勵，就會想展現更好的樣子給對方看，所以想看到天蠍成長，可以鼓勵他們，當他們不小心在耍廢、懶惰，一想到大家對他的期待，就會將責任背起，想著不能讓大家失望，反而做得更好。