台北市大彎北段代金爭議未歇，內政部次長花敬群15日痛批北市府說一個數字卻不說明原因，這就是政治口水，沒必要玩這種遊戲，柯文哲回嗆，對價格不滿2年前就可以講，要不然自己開價，什麼都不講，「我要體察你的心意嗎？」這是實際解決問題，不是政治口水。

國家生技研究園區聯外道路工程今舉行祈福動土典禮，花敬群與柯文哲同台，但2人幾乎沒有互動。

面對大彎北段代金與大巨蛋爭議，花敬群表示，一切都是按照進度走，不管是大巨蛋避難層從1樓改到B1，或大彎北段變更回饋，因為政府有制度，必須講清楚不要不講原因就說中央卡，事情來來回回2年多都在傳遞這樣的訊息，該怎麼處理，可能市府內部向上傳遞沒有表達清楚，導致柯文哲對事情的認知和實質有點差距。

花敬群指出，1個月前就和柯文哲溝通過了，他也表達很清楚，基於都市計畫本來就有所謂變更回饋處理原則，把利益和處理原則整理好，就能清楚說明怎樣的回饋標準是合理、適當的，有說明我們就不會有意見，不是說從過去1坪10幾萬，突然變成5萬，然後跟我們說現在就是5萬，但我們不知道原因，其實事情很單純，若政治化控訴，好的事情都會被耽誤。

對於柯文哲日前說中央不滿就自提數字，花敬群說，這不是喊價，提出數字本來就是縣市政府責任，只要說清楚就好，而不是說一個數字卻不說明原因，這就是政治口水，沒必要玩這種遊戲。

柯文哲回嗆，已經出了一個價，不滿意你要講，多少才是適當，不能送上去隔了2年後才說覺得價錢太低，如果要講，拜託2年前就來講，覺得太低不然來講要多高。

接著，柯文哲哀嘆2聲後說，現在是對著所有麥克風、攝影機，怎麼會是政治口水，很務實在問問題，對價格不滿意，2年前可以講、要不然自己開價，什麼都不講，「我要體察你的心意嗎？」這叫口水嗎？各位全國老百姓你們都聽到了，這是口水嗎？這是實際解決問題。