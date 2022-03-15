綠批幼兒園斷手腳虐兒 火大包圍官員席 盧秀燕：不排除徹照

民進黨議員15日到官員席包圍市長盧秀燕，播放小孩驚恐的哭聲，盧秀燕臉色凝重強調，如查有屬實，情節嚴重不排除徹照。（盧金足攝）

台中市接連爆出幼兒園虐兒，市府15日專案報告「麗喆、華興兒虐事件調查及究責報告」後，議員質疑社會局長還獲留任，台中變虐兒地獄，麗喆幼兒園教保員拿斷手斷腳血淋淋照片恐嚇，民進黨議員到官員席包圍市長盧秀燕，播放小孩驚恐的哭聲，盧秀燕臉色凝重強調，如查有屬實，情節嚴重不排除徹照。

民進黨議員炮聲隆隆，針對幼兒園紛紛傳出虐兒，氣憤的拿著「斷手斷腳」照片與錄音帶，衝到官員備詢席包圍盧秀燕，還播放小朋友哭喊的錄音帶，盧秀燕坐在官員席臉色嚴肅。

民進黨議員質疑社會局長還獲留任，台中變虐兒地獄。（盧金足攝）

盧秀燕表示，該案件有通報、處理，但當時只針對單一事件調查，不夠周全，社會局在調查過程和機構管理部分確有疏失，市府提出書面糾正社會局長彭懷真。

市議員陳淑華不滿社會局長彭懷真在發生多起幼兒園虐兒事件後，向市長自請處分獲留任，盧秀燕表示，「彭局長是社會福利大師，是她組閣以來第一個懲處糾正的官員，對他也夠了」。

市議員林祈烽接獲麗喆幼兒園家長陳情，也出示「斷手斷腳」血淋淋照片，痛斥學校拿來恐嚇學生，很多小朋友嚇到哭，有人不吃飯也被恐嚇，這種以「萬聖節道具」辯解，家長不能接受，而且這名教保員人還在校園。

「台中難道要變霸凌之都？」，市議員王立任抨擊，兒虐之城，層出不窮的幼兒園虐兒，市府處理的令人失望，家長會安心將小孩送到幼兒園嗎？

麗喆、華興兒虐事件，議員張耀中說，專案報告內容直指園方管理違規情節重大，現在才裁處停招一年，這樣有符合法律比例原則？依幼兒教育及照顧法是可以撤照，為何不撤銷立案許可？

麗喆和華興都通過相關的主管機關評鑑，甚至都拿到優等。張耀中說，涉及多起虐嬰的華興托嬰中心，2016年、2019年二度在市府網站公開資訊揭露為甲等、優等評鑑，不禁質疑現行托嬰評鑑方式流於形式？市民還能相信怎樣的評鑑？

市議員鄭功進表示，台中市府「累犯就停辦」，台中市重大兒虐事件頻傳，台中市議會提出「近三年兒虐案件市政府處置作為與未來防治對策」專案報告，不少累犯個案，仍就招生無礙。

鄭功進強調，法規面所授權的「停辦、停業及撤照」等行政裁罰，根本形同虛設，面對近五年逐年攀升的兒虐案件，竟只有一家華興托嬰中心有被懲處過停辦，根本就是行政失能怠惰，才會讓這些憾事不斷發生。

教育局長楊振昇表示，「萬聖節道具」，但也讓學生嚇到做惡夢，家防中心已依違反兒少權法開罰9萬元，通報為不適任資格，市長盧秀燕強調，就算道具也不宜，若是有拿出來嚇小孩的情況，更不可原諒。

台中市議員林祈烽15日在市議會出示「斷手斷腳」血淋淋照片，抨擊竟然是學校拿來恐嚇學生。（盧金足攝）

民進黨議員炮聲隆隆，針對幼兒園紛傳出虐園，氣憤的拿著「斷水斷腳」照片與錄音帶，衝到官員備詢席包圍市長盧秀燕。（盧金足攝）

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