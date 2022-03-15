民眾期待的汐東捷運15日通過交通部專家學者委員會審查，新北市捷運局表示，汐東線是汐止地區與周邊聯外交通的重要運具，可改善汐止地區交通問題，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性，接續將報請行政院核定，將可實現汐止區居民20年來的期待。

新北市捷運局表示，汐東捷運總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，共計6站。路線起自南湖大橋旁安康路及康寧路三段路口SB10東湖站，沿著國道1號往東行經吉林街、福德三路，至同興路口轉向東南，再於大同路口處轉向東，沿大同路下方穿越國道3號後，路線於康誥坑溪轉往新台五路汐止區公所前設置SB15終點站。

其中，SB13樟樹灣至SB15汐止區公所將與基隆捷運共線並共站，SB14則可與台鐵汐科站銜接轉乘。

捷運局說，汐東捷運的優先推動，除提供基隆捷運與捷運民生線延伸使用，同時串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄 UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要的則是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷的大眾運輸運具。

捷運局表示，汐東捷運總經費為377.57億元，其中基隆捷運共線分擔114.26億元，餘由中央補助63.18億元、新北市政府負擔200.13億元（包含北市段35.84億經費）。交通部通過綜合規畫後將續送行政院核定；核定後，目前正進行之基本設計經工程會審議，即可發包施工，全線於行政院核定後9年內完工。