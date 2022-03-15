小S證實大S母女破冰！ S媽「畢竟愛女兒」開心讚：具俊曄真的很帥

小S今（15日）出席夏姿公益活動，被問及姊姊大S因閃婚具俊曄與徐媽媽關係緊繃一事時，透露大S在日前已經約徐媽媽吃飯，母女倆已經破冰，更透露近日跟徐媽媽講電話時，媽媽語氣開心的表示，「我有去看酷龍之前上妳們節目的影片」，覺得目前是最完美的結局。

小S表示在大S與具俊曄陷入戀情時就知道兩人的關係，也和對方視訊過幾次，「他都叫我婷婷，我有問他認不認識崔宇植、李鐘碩、劉在錫，結果他說他們都太年輕了並不認識。」追星的舉動讓大S好氣又好笑，相當無奈。

具俊曄將在本週六結束隔離，小S表示要再等7天的自主隔離期滿才會和對方見面，「我個人非常想跟他見面，他年輕非常帥，我很想看他現在變成怎樣，所以我跟我姊說：『可不可以叫他吃少一點，出來狀態好一點，讓我們這些姊妹大摸特摸！』但我姊說沒辦法，因為在隔離期間很多粉絲都送好吃的食物。」至於先前傳出大S所準備的愛妻便當一事，小S說我姊並沒有做便當，並表示現在台灣人都沉浸在他們的愛情中，也因為過度浪漫虛構出這樣的故事。

小S坦言在聽到大S的婚訊時有嚇到，「我想說怎麼可能，但我全程參與我姊的人生，我知道他們當年愛得很深」至於會不會覺得姊姊太過衝動，小S表示以她這個年紀要找到第二個相愛的男人非常困難，因此相當祝福她。先前小S曾透露大S狀態很好，越來越漂亮，是否當時就已經知道兩人戀愛，小S表示當時真的不知道，是後來才聽到兩人重逢的故事。

外傳大S有意全面退出演藝圈一事，小S笑說：「她最近是都沒有跟我談工作話題，因為視訊跟顧小孩是她人生最重要的事情。」至於她是否真的在婚後移居到韓國生活？小S語氣堅定的表示「不可能！畢竟孩子還是要在這邊上課！」並指出從事DJ與藝術創作的具俊曄可以不用固定在一個地方，所以他留在台灣的可能性比較大。