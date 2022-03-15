雖然有隔夜美股表現弱勢，中國大陸疫情升溫，俄烏衝突持續以及聯準會本周可能升息等事件影響，日股還是小幅反彈。15日早盤結束時，日經指數收25,385.11點，漲77.26點或0.31%。東證收1,828.26點，漲15.98點或0.88%。

日經指數中，上漲日企約是下跌的3倍左右。因為國際油價大幅滑落，故能源類股表現較疲弱。同時，必需性消費類股較強勢，公用設施以及金融族群也可圈可點。

證券分析師認為，中國大陸新冠疫情開始升溫，多個大城市紛傳封城抗疫。同時，市場憂心景氣後市發展會被扯後腿。諸多前景不透明之下，日股買氣也受壓抑。

汽車類股幾乎全面上揚，日產漲5.55%，速霸陸漲4.79%，日前傳出將減產的豐田也漲2.51%

另外，玻陶業者日本板硝子漲4.35%。

晶片族群未受美國科技股表現不佳影響，東京威力科創漲0.65%，愛德萬測試也漲1.2%。

不過，製銷鎳鐵金屬業者太平洋金屬受到獲利回吐壓力，股價大跌16.4%。

權值股普遍疲弱，快時尚大廠迅銷跌4.3%，軟銀跌3.98%，不過索尼卻漲1.14%。