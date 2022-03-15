繼303大停電後，全台幾乎天天有停電災情，今天中午左右新北市中和及高雄大社區、燕巢區也傳出停電，台電表示，中和區因地下電纜故障，造成復興路、南山路、景安路等一帶共2127戶停電，經搶修後已在12時7分全數復電；高雄部分則是2000戶停電，已派人到場搶修，預計13時30分前可全數復電

一名男網友今（15）日於臉書社團《我是中和人》表示，新北中和區復興路一帶11時28分左右斷電，貼文引發在地人回報狀況，「南山路也停」、「地政周邊都停電，但沒有事前發停電通知」、「立德街跳電」、「全國輪流停電，一下台南一下高雄，再來萬華，今天輪到中和不意外，只是明天不知停那」。

另外，高雄市大社區與燕巢區15日中午12時10分因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電。台電表示，派人到場搶修後，已於12時30分復電逾7成5，約1513戶，其他487戶積極搶修中，預計13時30分前可全數復電。

由於14日燕巢區才因為曳引車事故導致電線桿被撞毀，令2000戶停電，至今天清晨5時20分才完全恢復電力，台電高雄區營業處表示，15日大社區與燕巢區部分路段停電與昨天的事故無關。至於新北市中和區則是因地下電纜故障，造成復興路、南山路、景安路等一帶共2127戶停電，已於12時7分全數恢復供電。