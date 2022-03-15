54歲汪建民早年演出《台灣靈異事件》闖出知名度，近年卻捲入欠債傳聞，今年2月還有網友在爆料社團曬出汪建民手拿借據的憔悴近照，稱他從1月開始失聯，讓他討不到錢。而媒體報導，汪建民私下有名在醫院工作的女性密友，平時會幫他處理債務問題，兩人疑似同居，但女方警覺性高，不時會在社群網站換頭像，怕被人認出。

2020年汪建民傳出財務吃緊，他因借錢未還被告，又傳他向至少10家高利貸業者借款，求證汪建民，他說：「我不可能躲的，就遇到了只好面對」，認了借高利貸。後來又傳出他向一名70歲的女粉絲阿嬤借了500萬，因未按時還款，引來阿嬤憤而提告汪建民與蔡女詐欺，本來此案一度達成和解，但阿嬤反悔提出聲請再議，卻被駁回。

傳汪建民共欠下的數字近2000萬台幣，然而未得到當事人證實，汪建民先前被問挨告一事，他解釋自己的財務狀況跟投資失利無關，是「不懂理財加高利貸」，神隱消失中的汪建民，今年2月再登上媒體版面，竟是被債主在「爆料公社」貼出憔悴拿著借據的照片，該網友更嗆：「尋找藝人汪建民，1月開始到現在，電話不接訊息不回，大樓管理員說他沒回來，因為汪建民有欠我錢，麻煩分享，藝人欠錢。」而汪建民有如人間蒸發，至今未回應。

據《自由時報》報導，傳出汪建民私下有名在醫院工作的女密友，常出面替他解決債務問題，但欠阿嬤的錢仍未還清，而該女平時警覺性高，在網上只要被私訊問此事，就會立刻封鎖對方，還會不斷換頭像，該女密友和阿嬤的共通點就是生活圈都是醫院，阿嬤先前是醫院志工，推測可能是在同一家醫院，而媒體求證汪建民本人關於還錢給阿嬤的進度、或是女密友的傳聞，汪建民都已讀不回，懶理外界紛擾。