雄獅旅遊和交通部台鐵局合作改裝的鳴日號觀光列車受到市場好評，升級版鳴日廚房更是國內首創將5星級料理搬上火車，1日遊行程每人1萬5800元起、2日遊行程每人3萬7900元起，雄獅今早10時開賣7至9月的趟次，總計1100席座位在15分鐘內完銷，候補人數近2600人。
雄獅表示，7至9月將開出鳴日號9趟次、鳴日廚房11趟次行程，20趟次共計1100席座位，錯過第3季的旅客，可參考第4季產品預計5月下旬開賣。
雄獅旅遊與晶華國際酒店集團聯合推出「鳴日廚房，菁華饗宴」，讓旅客一邊欣賞台灣美麗的鐵道風光，一邊品嚐由台灣在地食材烹製的佳餚，帶來美食旅遊饗宴，期盼藉此為頂級國旅市場再創新局面，也期待成為邊境解封後，台灣國際觀光的行銷利器。
台鐵局指出，台灣鐵道觀光具有環島路網優勢，鳴日廚房規劃2節用餐車廂，分別有26、28個座位，以及備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧檯車廂等，讓遊客於火車上能有美食饗宴的全新體驗。
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