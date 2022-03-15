台灣紫斑蝶生態保育協會4日在國道三號南下251.4k路肩拾獲一隻從高雄茂林飛來的紫斑蝶蝶屍，是監測紀錄中最早的一次，今（15日）遷徙蝶數大爆發，上午9點50分多達每分鐘687隻，高公局封閉國道3號北上林內段外側車道及路肩，避免紫斑蝶飛越時被路殺。

台灣紫斑蝶生態保育協會2月底在高雄茂林山區發現紫斑蝶開始遷徙，3月4日在林內鄉撿到1隻被標記過的紫斑蝶屍，那隻去年12月17日曾在茂林生態公園被義工捕獲，今年雲林縣的蝶蹤似乎提早許多。

紫斑蝶協會3月1日起在國道3號高速公路林內段的避車道監測紫斑蝶數量，每分鐘通過量達到250隻就通知高公局啟動封閉外側車道，今年第一次封道是3月13日，每分鐘通過數量是294隻。

古坑鄉樟湖生態國中小學校內的紫斑蝶蜜源食物香楠已經盛開。（周麗蘭攝）

協會副理事長陳瑞祥表示，今天（15日）是第2次封道，數量更多，早上9點左右已達每分鐘250隻，9點50分更多達968隻，封閉國三林內段251公里至253公里的外側車道及路肩，使駕駛人往中、內線車道行駛，方便紫斑蝶飛過。

陳瑞祥表示，沿途也有1100公尺長、高4米防護網，當在這個區段遇到外側車道封閉時，可正常速度前進。

他表示，今年山區水氣豐沛，紫斑蝶食草生長情形良好，預計遷移的情況會比去年好很多，清明節前都有機會看到紫斑蝶大量遷移景象，最佳賞蝶時間是早上9點到11點，賞蝶時可用手機拍照，不要拿捕蝶。

台灣生態學會雲林工作站主任、樟湖生態國中小校長陳清圳表示，校園內的蜜源植物香楠樹也都已開花，3月初就在古坑山上看到紫斑蝶的蹤跡，香楠樹的海拔闊葉林的代表， 開花代表春天到了，是否蜜源植物開花吸引紫斑蝶遷徙？或紫斑蝶遷徙時香楠樹開花，生態的先後順序有待研究，不過每一年紫斑蝶大遷徙， 香楠樹都一定盛開。