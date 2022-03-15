高雄市府今宣布將於3月19日至4月30日舉辦「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動。（柯宗緯攝）

高雄市那瑪夏賞螢季來了！，今年那瑪夏區公所訂於3月19日至4月30日舉辦「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動，規畫3條賞螢步道，各步道同時段最多容留2000人。高雄市長陳其邁表示，去年擠爆吸引1.5萬人，今年預料更多，因此祭出交通接駁、人流總量管制。

陳其邁今身穿一襲布農族服飾出席造勢記者會，他表示，每年3月為那瑪夏螢火蟲活躍季節，總共有15種螢火蟲，那瑪夏不只是神仙住的地方，同時也是螢火蟲的故鄉，所以每年去賞螢人潮都爆滿，因為名額有限，要去的話要提早登記，晚一步可能秒殺。

高雄市府今宣布將於3月19日至4月30日舉辦「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動。（柯宗緯攝）

「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動，規畫3條賞螢步道，各步道同時段最多容留2000人。（高市原民會提供）

「一輩子一定要來一次！」陳其邁笑說，去年他宣傳後，造成那瑪夏大塞車，自己也很不好意思，去年有1.5萬人，今年人一定更多，他當市長「大頭目」，要解決的問題不是找大家來，而是要把交通配套做好，讓各地旅客旅遊能滿載而歸，他也不忘宣傳，那瑪夏農特產及原民文化，值得遊客探索。

那瑪夏區公所代理區長孔賢傑表示，螢火蟲預計4月初大爆發，這次規畫3條賞螢步道，分別為南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道，其中達卡努瓦賞螢步道螢火蟲族群數量最多，但各步道有總量管制，以半小時為一個賞螢單位，同時段最多2000人，導覽解說員會引導前進，再下一批人進去。

高市府原民會主委阿布斯表示，這次還特地將台灣燈會「南島藝術燈區」其中幾件燈飾作品搬到那瑪夏，讓民眾拍照打卡，此外結合在地資源與產業，賞螢遊程設計規劃一日遊及二日遊兩種套裝遊程，民眾也一定要品嚐小農自產自銷，水蜜桃及龍鬚菜。

「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動期間每晚6時30分至9時，最佳賞螢時間為7時到8時，需購買賞螢券入場，每人票價200元。賞螢免費接駁路線有瑪達線及達卡線，分別從瑪雅部落及那瑪夏區公所出發。