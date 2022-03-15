達邦蛋白(6578)開發高附加價值的動物用添加劑，主攻精準飼養商機，新品將鎖定仔豬市場，在政策助攻下，中國大陸市場反應佳，將拉動漳州廠營收大幅成長。達邦蛋白看好商機，目前已啟動漳州廠第二、三條生產線興建計畫，預計2023年下半年投產後，年產能可達3萬噸，產能擴增1.5倍。

近期全球市場原料動盪，黃豆、玉米等供應緊張，豬源性的血漿蛋白又因非洲豬瘟疑慮遭到禁用，各廠不得不尋找替代方案，故而選擇較經濟的粕類原料使用，隨之而來的是豬隻成長遲緩、適口性低下等問題急需被解決。達邦蛋白看準市場需求，推出植物性血漿「百樂(月太)」，專攻小豬「吃」的問題，同時還可增加離乳仔豬在換料過渡期的抗緊迫能力，打底小豬在成長關鍵時期的免疫能力，增加小豬活力與生長表現。「百樂(月太)」在試驗階段便取得驚人表現，適口性完勝同類型高端產品，因此產品一推出便獲得客戶青睞。

達邦蛋白表示，食安意識抬頭，所以各國開始禁抗、禁豬源性原料，中國大陸更是以政策力行，「百樂(月太)」是乘著趨勢浪頭誕生的產品，解決每隻小豬「吃」的問題之外，同時給予良好的腸胃環境、體質，進而替代抗生素，是這波趨勢下擺脫紅海市場的基石。達邦蛋白已積極開發代理商，預計先從過去銷售過類似產品並且已經有成熟的銷售網絡的貿易商來進行，加快新產品推廣的速度。

因應市場需求，達邦蛋白已啟動漳州廠擴產計畫，興建第二、三條生產線，預計新產線將於2023年下半年投產，屆時漳州廠年產能可達3萬噸，較目前擴增1.5倍產能。「百樂(月太)」為高附加價值的新產品，隨著「百樂(月太)」營收貢獻增加，公司產品組合將逐步優化，拉升平均毛利率，進一步推動獲利成長。