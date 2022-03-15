出外旅遊找地方住，不論飯店或民宿，各有規定。一名經營旅宿業的網友抱怨，他要求訂房者必須事先支付訂金，否則「保留取消權利」。結果有顧客始終聯絡不上，房間被取消後竟打電話來罵人。網友一面倒挺老闆，痛批奧客太刁了。

原PO在臉書社團「靠北住宿2.0」發文，稱一組客人通知訂房後一直沒付訂金，過程也沒主動聯繫，後來被網站取消了好幾天都不知道，直到入住日前一天才發現。

該組客人不分青紅皂白，直接打電話來罵。原PO超無奈，「我們通知很多次，你什麼都不看」，原PO並透露，該客人訂「一張床」的雙人房，卻在備註寫要兩張小床，「你訂房的時候到底眼睛放在哪裡」。

網友一面倒力挺老闆，覺得顧客應負所有責任，「誰叫你不付訂金又不回電話，當老闆欠你嗎」、「本來就沒有保留的義務，我怎麼知道你有沒有確定要來住」、「刁民的眼睛長在後腦勺」、「這種人不用客氣，規則早就寫好了自己不看」。

網友認為，沒付訂金自然不用留房，對雙方都很公平，如果付了卻逕自取消房間，才是業者的錯。