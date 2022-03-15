為迎合健康意識抬頭，漢堡王在台推出全新早餐系列，標榜將食材升級獨家推出五款嶄新「華頌早安餐」，強調麵包均無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，為健康把關！此外，華頌系列早餐，嚴選牛奶蛋與華頌堡體，輕咬可享受甜、鹹交錯層次口感，以及鬆軟入口的美味為營養加分，引領健康時髦的早點新「食」尚。

為歡慶全新華頌早安餐上市，即日起購買「華頌系列」升級豪華(餐)附餐點心+飲料只要$99；購買「國王早餐」或「華頌早安餐」可再用銅板價輕鬆加價享高CP美味，$29加價購中份辣薯球；$30加價購漢堡王雞塊四塊；加價$20套餐飲料升級100%阿拉比卡研磨咖啡，餐點優惠資訊請詳見店內公告。

3月22日起漢堡王於推出官方社群系列活動，邀請粉絲於Instagram 限動參與互動即有機會獲得一年份早餐！省荷包，營養加分少負擔，還等什麼？快來補滿超「頌」正能量！詳細活動情報，請密切關注漢堡王臉書粉絲專頁（BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團）。

漢堡王早餐新升級的「華頌早安餐」，漢堡麵包均無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，麵包體外層酥脆、內層鬆軟，多層次口感增添美味；將香醇牛奶加入優質雞蛋中，香煎出的滑嫩牛奶蛋更是早餐中不可或缺的美味配料。五款餐點分別為「花生香豬蛋華頌」、「火腿培根蛋華頌」、「經典脆雞華頌」、「華鱈魚華頌」、「花生蔬菜蛋華頌」，口味多元、選擇多樣。