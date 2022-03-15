王品集團宣布，旗下16個品牌從3/16~3/29日推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠，從平價小火鍋「12MINI快煮鍋」經典原味鍋（155元）到高貴不貴的「王品牛排」炙烤牛小排法式餐盒（388/份），集合中西式、日料、鍋物、燒肉、鐵板燒多樣美食，讓饕客擁有百變餐桌，吃飽飽。

王品集團表示， 美食外送已經成為台灣人的消費新趨勢，王品集團與Uber Eats合作，打破餐廳用餐體驗的界線，延伸到消費者家中、辦公室，隨時想吃美食大餐不用出門排隊！王品集團分析外送營收，發現消費者最喜歡外送火鍋，特別是快速方便、CP值高的「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」、「聚北海道鍋物」，是外送營收成長最快的品牌。燒肉「原燒」、「西堤牛排」、和「陶板屋」擠進營收貢獻度排行榜，顯示消費者在家、辦公室也喜歡大口吃肉、一鍵下訂、即時送達。

王品集團從3/16~3/29日推出Uber Eats外送滿額贈菜優惠，3/16~12/31日 Uber Eats新用戶於王品任一品牌下單並結帳前輸入「王品新戶」代碼，享4次點餐單筆滿299元現折150元。「王品牛排」滿760元送墨西哥牛肉脆餅+鮮榨果汁（價值168元）；單日熱銷破千份釜飯的日式料理「藝奇」，滿599元贈牛肋丼（價值180元）；「和牛涮」滿699元贈「極上和牛黑咖哩醬乙份」（價值159元）；全台十二大傳承臺菜餐廳「丰禾台式小館」滿699元贈黑麻油燒蛋乙份（價值190元）；排隊燒肉店「肉次方」滿399元贈西西里番茄酥嫩雞翅（價值108元）。