TOYOTA總代理和泰汽車，持續提供多樣化的體驗，今年，為了提升顧客的驚喜感，與知名遊戲平台LINE GAME旗下兩款熱門遊戲《LINE Bubble 2》、《LINE Rangers》跨界合作，在全台服務廠及保修站顧客休息室免費提供「超值虛擬寶物」，期望消費者在等待期間有滿滿好心情。

和泰汽車表示，去年疫情期間，TOYOTA在服務廠顧客休息室贈送線上電影、音樂與雜誌的免費時數，成功創造「數位零接觸」的安心體驗，獲得顧客連連好評。今年則是繼線上電影、數位雜誌後，再推出全新體驗來寵愛車主，透過時下最夯的手遊，讓服務廠變得更有趣。

《LINE Bubble 2》為LINE GAME旗下的熱門益智類遊戲，在台灣已吸引超過600萬玩家下載登錄，遊戲模式簡單、輕鬆、易上手。玩家除了能在遊戲內扮演可愛的遊戲角色「兔兔」，射擊消除泡泡進行通關，還能蒐集不同技能寵物和體驗推陳出新的關卡，遊戲中也會不定時推出期間限定活動，讓玩家百玩不膩。顧客於廠內取得90分鐘無限火焰後，即能在時間內盡情挑戰通關，享受遊戲樂趣。

此外，TOYOTA也為了喜歡塔防遊戲的顧客準備了《LINE Rangers》手遊，透過簡單點擊、派出夥伴進行戰鬥。在遊戲內除了有豐富的故事模式及特殊關卡外，更有千種以上的多元角色，玩家可以盡情組合出最強的隊伍前往銀河系。顧客於廠內可以取得「100根羽毛」增加挑戰機會，更能透過使用「5張扭蛋券」輕鬆入手屬於你的Rangers。