男行竊KTV櫃檯1萬多元返回包廂歡場 員警識破當場逮人

北市錢櫃KTV中華店去年12月26日遭客人竊走櫃檯的現金，警方獲悉店家遭竊，在5樓包廂內當場逮捕徐姓竊賊，他正與朋友歡唱，前一刻大方還錢給女性友人，完全沒提數分鐘前在其他樓層的櫃檯行竊，員警根據監視器直接逮人，讓他顏面無光，隨即帶回警局依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，32歲徐姓男子，與友人在KTV內歡唱，中途離開包廂，從5樓搭電梯到9樓，見櫃檯無人，服務人員正在忙碌，招呼客人無暇顧及櫃檯，竟假裝按下電梯鈕，卻以為沒人看到，跑到櫃檯內拉開抽屜，拿走裡面全部的現金，共1萬2000元，整個過程被監視器清楚拍下。

櫃檯人員返回櫃檯，赫見抽屜內整疊現金不翼而飛，立刻通知在大門站崗的員警，並根據監視器，發現穿著深色衣服的男子，行竊後又返回原包廂歡唱，員警直接入內盤查，徐男坦承，因積欠友人1500元，將歪腦筋動到KTV櫃檯，得手後大方還錢，當場被員警逮捕，在朋友面前漏氣。

中正第一警分局呼籲，店家應妥善保管財物，貴重物品應置於上鎖的櫃內，切勿隨意放置，而讓竊嫌有機可乘，也提醒民眾千萬不要為了一時貪念而做出違法行為，得不償失。