【LIVE直播】中央流行疫情記者會｜2022.03.15 @中時新聞網

國內今天本土零診確診再現！新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今公布國內本土個案再度+0，新增39例境外移入確定病例，其中10例為航班落地採檢陽性。確診個案中無新增死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今新增境外移入個案為26男、13女，介於10多歲至70多歲，分別自越南(8例)、印尼(5例)、美國及香港(各4例)、法國、泰國、英國及西班牙(各2例)、菲律賓、韓國、捷克、馬來西亞、柬埔寨及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另4例調查中。入境日介於今年2月28日至3月14日。

昨落地採檢共檢驗9航班、447人，其中10人陽性，陽性率為2.24%。今日上午則檢驗3航班、128人，其中3人陽性，陽性率2.34%。

截至目前，國內累計2萬1402例確診，分別為5858例境外移入，1萬5490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。