轟動華人圈的藝人王力宏、李靚蕾離婚爭取子女監護權風波，已從美國延燒回台灣。兩人這個月初才在紐約法院視訊開庭，就3名子女的探視權進行攻防，今年1月底由李靚蕾提出聲請酌定未成年子女親權行使，也就是監護權歸屬的訴訟，台北地院已排定後天3月17日上午視訊開庭。據了解，法院考量雙方都是名人，為避免2人現身法院引起不必要騷動，兼顧考量保護雙方子女權益，雙方與律師都不需到庭。

由於李靚蕾向北院聲請的酌定親權訴訟，事關未成年子女權利義務的行使，法官首先將安排父母雙方強制進行調解，讓雙方能當面溝通協調。至於開庭過程因案件屬家事及少年案件，將採取不公開審理，且王、李兩人不會親自出庭，由兩人委任律師參與視訊。

所謂酌定親權行使，是指父母因欲結束婚姻或雖未離婚，但已有6個月以上未共同生活，若雙方無法對於誰來行使未成年子女的親權達成共識，或原有共識但不利於子女，或親權人未盡保護教養義務而未成年子女不利時，可請求法院以裁判方式來決定由誰來行使子女親權，也就是享有其監護權。