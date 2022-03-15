公視片庫被廠商刪光，42萬筆珍貴畫面憑空消失；民進黨立委吳思瑤今怒，「嚇傻也氣炸」；A級機關卻出低級錯誤；如果不是有人爆料，這件事就石沉大海、 掩飾太平了嗎？

吳思瑤今在臉書指出，一早看到這個新聞，她的腦子一片空白；她必須先嚴重譴責公部門的處理態度 。這樣的重大事件居然是立委收到匿名留言才被曝光， 明天就是新會期的文化部業務報告，她詳讀了送來的報告資料完全沒有提及此事，沒有主動揭露，就不會有檢討報告！

她說，如果不是有人爆料，這件事就石沉大海、掩飾太平了嗎？對於公部門這樣的態度，她難以接受。 外包成常態，出包成自然？公部門的數位能力實在太差。

她說，台灣號稱科技島，數位發展部也即將掛牌成立 ，但政府部門的資安管理 ，乃至於數位發展的軟硬體建設，卻無比落後。

她說，去年教育部委外由大學管理的 「學習歷程檔案」遺失，到此次公視片庫請外包給專業資訊公司卻釀災情，這樣的人為錯誤，還需要忍多久？

她指出，委外單位不管是國家機關或民間機構接連出包，依約對廠商只能開罰，但不可逆的嚴重後果卻是國家來承擔 。

她說，公視基金會依《資通安全管理法》規定為我國關鍵基礎設施，資通安全責任等級屬最高級的A級機關， A級機關卻出低級錯誤 ，顯然政府部門資通人才嚴重不足，內部 欠缺數位專業，也不思自我提升精進，讓外包成常態，而出包也幾乎要成常態了。

她指出，昨天才質詢完故宮「面對不可測的戰爭威脅，我們如何發揮保存重要文物資產的應變機制？」沒想到文化部督導的公視就出現了珍貴檔案遺失的文化浩劫。那還需要駭客，那還需要敵人？ 豬隊友就在自己身邊 ！

她說，接二連三的政府資安控管出現弊病，個案已經成為 通案 ，呈現出的結構性問題，都應該即刻面對問題解決問題 。數位人才的欠缺，數位治理的落後，委外機制的失靈， 今年不做，明天一定後悔。