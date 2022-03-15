軍方消息人士說，中方最先進的隱形戰機殲-20已有能大幅提升性能的新引擎。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，由於事涉敏感，這位要求匿名的消息人士說，渦扇-15發動機是在中國研製，能提升機動性和戰鬥力。而這或許能讓殲-20進一步拉近和美國F-22「猛禽」（Raptor）戰機的差距。

央視周日在報導中強調，渦扇-15接受了一連串測試，但並未說明，它何時能準備好組裝，但軍方消息人士說，相關過程已經展開。他說，殲-20裝了俄製AL-31F發動機，但將逐步換裝渦扇-15。

消息人士說，為了落實本土自製計畫，未來所有的殲-20都將安裝陸製發動機，部分將繼續配備渦扇-10C。

而《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫說，雖然渦扇-15或許能拉近殲-20和F-22，F-35和俄羅斯蘇（Su）-57等隱形戰機間的距離，但F-22對中方空軍來說，依舊是威脅。他強調，F-22仍是世上最強的戰機，除了強大的發動機外，它還裝備了許多仍不為外界所知的先進技術。

目前中方空軍約有50架殲-20，消息人士說，任何新型「威龍」都會裝備渦扇-15發動機。相較之下，美軍有超過180架F-22服役，但由於高昂的打造和維修成本，華府2011年決定停產。也因此對中方殲-20來說，主要的挑戰仍是F-35。

而F-22用的是F-119發動機，F-35用的則是XA100發動機。北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，就相關技術而言，美國XA100發動機仍領先渦扇-15約10年。他指出，中國發動機至今只在某些方面，而不是整體性能上，能比得上美國發動機。然而，強調某個領域也沒有意義，因為軍事對抗攸關系統的較量，以及聯合作戰能力的競爭。

此外，他也指出，美國仍在亞太主宰天空，因為中方無意在相關區域挑戰美國的空優。據央視報導，中國從1990年代初起，便針對如殲-20等5代戰機著手研製渦扇-15發動機，但相關計畫的進度落後。也因此，殲-20只好使用俄製的AL-31F發動機，還有自製的渦扇-10B和渦扇-10C等發動機。