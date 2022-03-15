台中市議會15日開議即因兒虐事件點燃戰火，民進黨炮聲隆隆，還一度到官員席把市長盧秀燕團團圍住，市議會國民黨團表示，全力支持市府調查清楚後必須給施暴者與幼教機構嚴懲；然而，市府各單位長期對兒少保護、兒虐防治的努力，也不應被抹殺。

國民黨團表示，「保護咱們的孩子，當然責無旁貸，也不容孩子受虐」，國民黨團議員們的立場很堅定，針對任何兒虐事件，全力支持市府調查清楚後必須給施暴者與幼教機構嚴懲。

國民黨團書記長吳瓊華指出，中央衛生福利部每兩年就會實地進行社會福利績效考核，「保護服服」評比項目包含「家暴、兒保及性侵的服務成效」，台中市在2019年和2021年，都拿到「特優」。

財團法人台灣防暴聯盟2021年針對「保護服務網絡合作績效」進行評比，台中市團隊也是「特優」，市府的行政監管調查或有疏漏，但多數的基層社工師、督導都是戰戰兢兢，他們長期為兒少努力不容被汙衊。

「兒虐零容忍」！黨團議員會要求市府團隊秉持從嚴從速的精神，針對任何檢舉案，調查人員都要仔細檢視稽查，並依法予以處置，日後持續完善兒虐與兒少保護通報機制，務必落實相關標準作業流程和員工訓練。