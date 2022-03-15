俄烏戰爭持續進行，成全球關注焦點。陸軍退役中將、國民黨前立委帥化民指出，烏克蘭總統澤倫斯基遲遲不願和談，原因是一旦和談完，他的「英雄」形象就沒了，他將成烏克蘭與美國的棄子，對俄羅斯總統普丁與美國而言就沒利用價值了；帥認為，普丁或美國不會扶植澤倫斯基當烏西領袖，而可能會在烏西將領中另尋扶植目標。

帥化民14日在《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉表示，澤倫斯基如今陷入一個困難，他既然塑造自己是全烏克蘭目前民調最高的「英雄」，一旦和談完他這個英雄形象就沒了。故對普丁而言，澤倫斯基這個魁儡是「好用」沒錯，但這魁儡「有沒有用」又是另一回事。

帥化民分析，澤倫斯基若願意和談，他的英雄形象也垮掉了，烏克蘭國內鷹派與美國都不會要他，他本身的號召力將破滅，對普丁而言他的利用價值也就沒有了，不如先在過渡時期把澤倫斯基「hold住」，等時機成熟就讓他簽下條約，屆時白紙黑字定案，俄羅斯就贏了。

對此，帥化民強調，澤倫斯基能混多久他不知道，但澤倫斯基絕不可能被扶植成烏西的領袖，畢竟俄羅斯若要在烏西扶植魁儡，也要找一個「扶得起的人」。帥更直言，說不定普丁或美國會在目前烏西的將領中，扶植一位出來當領袖；政治人物什麼話都講得出來，屆時那位被扶植的將領只要出來說，「為了保護烏西、烏克蘭的民眾」，就跟當年汪精衛的講法一樣，叛將也能形塑得一副道貌岸然、正義凜然。