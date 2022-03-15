航空雙雄在長榮航(2618)公布2021年轉虧為盈，且重新配發現金股息，在台股大跌300點中逆勢上揚，長榮航稍早漲幅一度超過4％，華航(2610)則超過3％。法人認為，雖然燃油價格衝高，但目前航空公司議價能力較高，預期後續亞歐空運價格易漲難跌機率不低，加上下半年有望開放邊境，報復性旅遊將刺激客運回升，航空雙雄今年獲利可期。

2021年航空業受惠國際供應鏈緊缺影響而使得整體貨運量年增18.7％，甚至高於疫情前水準，而供給部份卻因疫情嚴重影響客運運作、多數採停飛停班，導致業者無法有效利用客機腹艙載貨，整體可用運力較疫情前下滑10.9％，在整體供不應求的狀況下，造就空運載貨運價的飆升。

航空雙雄中長榮航率先公布2021年獲利，其中，第四季逢航空貨運旺季，單季稅後淨利71.78億元創下新高，每股盈餘1.42元。2021年營收來到1038.72億元，年增17％，其中，客運營收約78億元，貨運營收852億元，年增7成，載貨量來到86萬噸，年增2成，貨運乘載率達93.9％，全年稅後淨利66.8億元，轉虧為盈，每股盈餘1.31元。

燃油價格今年初大幅上揚，俄烏戰爭更刺激原油每桶一度飆破140美元，目前仍維持一桶100美元以上，上半年能源價格恐將維持高檔，將逐漸反映至業者成本上。但法人認為，全球供應鏈在海運業無法快速回復正常之下，海轉空的需求讓航空公司擁有比過去更高的議價能力，加上市場期待邊境開放，報復性旅遊將使航空公司客單價維持高檔，業者可將部分航用燃油成本轉嫁出去。