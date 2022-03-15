有這樣的朋友真的好累！命理網站「星座不求人」指出，有3個星座的人常常讓身邊的朋友相當疲憊，其中雙子座情緒變化多端，讓人捉摸不透，而處女座要求完美，喜歡碎碎念，雙魚座則是小劇場太多，還要拖朋友下水。

1、雙子座

雙子座的情緒變化多端，上一秒還笑臉迎人，下一秒就變得很冷漠，讓身邊的人全都摸不著頭緒，搞不懂他們突然改變態度的原因，不過雙子座自己也不清楚，情緒說來就來，無法掩飾也無法改變，只好隨心所欲，但這種個性也讓身邊的人相當疲憊。

2、處女座

處女座十分要求完美，因此很喜歡找碴，尤其是對親近的人，有事沒事就會在對方身邊碎碎念，一下講理想、一下講道理，美其名是「幫助你成長」，跟處女座交朋友，就像是在上集訓班一樣，每天都處於高度緊張的狀態，深怕哪邊做不好，就會陷入他們的嘮叨地獄。

3、雙魚座

雙魚座天生就比較敏感，別人一個小小的舉動，或一句無心的話，他們都能夠在腦中腦補出一齣大戲，而且相當沉浸其中，不但自己要「參與演出」，還要拖身邊的人一起下水，陪他們一起演到大結局才甘心，浮誇的言行舉止讓朋友都十分惶恐，不知道雙魚座到底是從哪個星球來的。