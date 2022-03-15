台中市北屯區今天驚傳夫妻吵架殺妻命案，一名陳姓男子在北屯區陳平路住處騎樓與妻子口角，突然朝妻子胸口猛刺一刀，造成妻子大量失血，當場無生命跡象，經緊急送醫急救不治。當時尚未讀幼稚園的兒子全程目睹當場嚇得豪豪大哭，陳姓男子行兇後已逃逸，全案警方正查緝釐清案情。

據了解，陳男與林女生育3名子女，夫妻租住在陳平街附近大樓已多年，林女這幾天不住在家裡。

鄰居表示，上午看到林女與妹妹抱1襁褓中嬰兒騎機車到夫妻住處大樓樓下，陳男與約就讀幼稚園男童攜帶生活用品在樓下騎樓，婆婆也在場，夫妻發生口角爭執，承攬質問；「你這樣就要走了嗎？」，雙方發生拉扯，陳男怒而持尖銳物刺傷林女，令女胸前中一刀倒臥婆婆腳旁。林女妹妹見狀緊急打電話向消防局求救。

台中市消防局今天上午10時12分接獲通報，中市北屯區陳平路巷內發生兇殺案，水湳分隊派遣救護車到場發現34歲林女的胸口遭刀刺傷，已沒有生命跡象，送往中國附醫搶救後仍不治。

警方調查，42歲陳男與37歲林女兩夫妻今天上午在家因細故發生爭執，陳男持利器刺殺林女胸部一刀後，即騎機車離開現場。警方目前封鎖現場拉起封鎖線，並調閱路口監視影像，方全力查緝陳男到案，以釐清相關案情。