搶攻「萌商機」，全台唯一獲迪士尼授權蛋糕品牌BAC宣布推出超萌Q的「巧巧遇見妮」造型蛋糕，一次推出人氣情侶米奇及米妮2款立體造型供粉絲選擇，蛋糕本體則採用BAC擅長的比利時巧克力蛋糕，春季野餐、慶生趴，帶上萌度破表的米奇、米妮造型蛋糕，更為聚會增添童趣！「巧巧遇見妮」蛋糕即日起於BAC全台門市及官網限時、限量販售。

BAC推出的「巧巧遇見妮」米奇米妮造型蛋糕，3D立體米奇米妮的俏皮神情維妙維肖，綻放的笑顏底下是高品質比利時巧克力製成的鬆軟湯種戚風蛋糕，外層淋上苦甜巧克力醬，與入口即化的生巧克力餡，圓滑柔順的生巧克力結合軟綿蛋糕體，舌尖上兩種質地完美交織，濃郁巧克力香氣直竄口中。

BAC「巧巧遇見妮」米奇米妮造型蛋糕，即日起於全台BAC門市以及官網販售，6吋造型蛋糕米奇款售價 1,099元，米妮款1,199元，每款造型皆為限量，售完為止。