台股因中國深圳、東莞疫情延燒，慘被封城干擾，萬七關卡失守，跌點一度擴大到300點，在股市一片綠油油中，選在15日除息的大立光（3008）儘管天時不佳，但因3月拉貨動能比2月為佳，展望好轉，全場跌幅都嚴控在1％以內，相較於台股近2％的跌幅，除息行情表現抗跌。

大立光去年將配息制改為半年配，日前決議配發110年7月1日到12月31日半年息達39元，除息行情敲定自15日展開，不料在俄烏戰爭未歇下，又在除息前一日迎來了中國深圳、東莞封城的消息，主要廠區都在台灣的大立光營運雖未受影響，但仍敵不過早盤台股走弱的壓力，填息行情變調。

大立光早盤雖力抗空頭，以平盤價1,975元開出，還一度翻紅上漲5元，來到1,980元，不過只在盤上停留瞬間，就遭賣壓擊垮翻黑，所幸跌幅不重，截至中午12時止，股價最低僅來到1,960元，下跌10元，跌幅達0.76％。