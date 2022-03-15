TOYOTA GRANVIA自2019年上市至今，以大氣穩重的外觀及寬敞舒適的乘坐舒適性，深受商務用車、精緻接送等消費者喜愛。今年總代理和泰汽車特別推出8人座豪華車型，行李置物空間全面升級，同時滿足多人乘載與寬敞行李空間。目標鎖定機場接送、包車旅遊業者，以及多代同堂家庭的顧客，伴隨新車上市同步推出100萬50期零利率優惠。

和泰汽車表示，TOYOTA GRANVIA採用2-3-3的8人座椅配置規劃，讓多人乘坐寬敞、舒適卻不顯擁擠，後二排座椅搭配高質感的鑽石菱格紋飾皮椅，優雅透氣，擁有出色的支撐力，長途乘坐體驗也怡然舒適。行李空間大幅提升，8人滿座時，仍可輕鬆置放8個28吋行李箱，不管機場接送、國內包車旅遊或大家庭出行旅遊，皆能滿足各種載人載物需求。

至於車型動力，TOYOTA GRANVIA採用2.8升柴油渦輪增壓引擎，配上6速手自排變速箱，最大馬力176.8PS，引擎轉速1600-2400rpm就可輸出45.9kgm最大扭力，擁有絕佳的駕馭及油耗表現。此外，車款有著同級車最小5.5m迴轉半徑，不管是山區彎道、市區街道走行及路邊停車皆能靈活操控。

TOYOTA GRANVIA 8人座豪華版目標鎖定機場接送、包車旅遊業者。（和泰汽車提供）

TOYOTA GRANVIA 8人座豪華版8人滿座時，仍可輕鬆置放8個28吋行李箱。（和泰汽車提供）

TOYOTA GRANVIA 8人座豪華版2-3-3的8人座椅配置規劃。（和泰汽車提供）