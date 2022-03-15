1架幻象戰機因機械故障，昨在台東外海處墜落後，幻象戰機的汰除計畫今在立法院成為焦點。國防部長邱國正今表示，幻象妥善率達到百分之60幾，是有達到標準，目前也正研議提升幻象的性能；但他說，如果提升的價格高於採購，當然會衡量是否有其他選項。

1架幻象戰機昨失事前，飛官黃重凱曾呼叫機械故障，外界關心幻象戰機後勤維保是否如質進行。空軍督察長柳惠千少將昨表示，因為疫情影響導致零附件、器材運補遲了一點，但現在已恢復正軌，幻象機隊的整體妥善率沒有任何問題。

對此，國民黨立委陳以信今在立法院質詢指出，空軍自2020年1月以來，已經發生7次墜機、14位將士殉職，昨天1天就發生幻象失事、經國號故障，這是否凸顯戰備隱憂，且幻象的性能若無法提升，目前是已有汰除計畫？

邱國正表示，關於戰備問題，在發生昨天的事情後已開始執行飛安特檢，除了幻象暫停，其他飛機也暫停，但對戰備巡弋的任務並不會中斷；預計經過1周檢查後，其他飛機就可以執行平常戰訓工作。

邱國正指出，有關經國號的問題，今天上午了解後確認，當時是由資深人員帶著資淺人員，降落前就發覺防滑剎車系統有問題亮燈。

邱國正指出，人員如果熟練的話，操作踩剎車的力度就會拿捏，「當然資淺人員不能怪罪他，但這代表我們最近一連串的飛安事件是『人為因素』比較多，就算天候與機械造成，也是人員操控上面有影響，這部分會持續強化。」

陳以信追問，人為疏失可能是因訓練不夠或過度疲勞、壓力大而造成問題，但現在幻象機隊已經無法提升性能，就連前陣子一些零附件也因疫情關係而延宕，這是否是造成此次事件的原因？尤其，現在幻象機隊妥善率並不高，國防部對於幻象是否已有汰除計畫？

邱國正表示，幻象的妥善率是百分之60幾，有達到標準，「幻象標準是沒問題的」。至於幻象性能提升案，目前是在研議中，但如果價格高於要採購其他的，當然要做其他選項的衡量。

有關料件延宕是否造成此次事故，邱國正說，不同的飛機若有不同的料件出問題，對於「待料」中的飛機，可以先除下可用的料件，讓另一架飛機先運用，讓料件可以互相撥補。而去年因疫情稍微延宕的料件採購，目前來看已經沒問題，取得已進入正常。