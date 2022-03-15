每年2月起紫斑蝶準備離開越冬棲地、遷移北返，清明節前更是紫斑蝶遷徙北上高峰期。為了照顧這群「嬌客」，高公局今年第2次封閉國道3號北上252k~251k外側車道，降低高速公路車流對紫斑蝶遷徙的影響。高公局也提醒民眾通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，應保持正常車速行駛，千萬不可驟然停車或減速觀賞，以策安全。

全球有二大越冬型蝴蝶，分別是墨西哥的帝王斑蝶及台灣的紫斑蝶。其中台灣紫斑蝶每年會依循固定路線飛離越冬棲地，西部蝶道從茂林開始最早被記錄，經過寶來、月世界、台南曾文水庫、台南關子嶺、茶山、達娜伊谷、石桌、雲林林內鄉、彰化八卦山、台中大肚山、再到苗栗竹南海邊，銜接成一條「蝴蝶的高速公路」。

東部蝶道則是棲息在台東大武溪谷的越冬紫斑蝶，循東部海岸線一路北遷，到花蓮立霧溪口附近，再到宜蘭，最遠可達新北市龍洞，飛行距離超過300 公里；少部分會沿大武溪上游越過中央山脈南端的大漢山，再往台灣西部遷移。

由於紫斑蝶北返路徑恰巧會穿越東西向公路系統，且與國道3號垂直相交，以往常見「車撞蝶亡」。為了尊重環境與生態保育，讓紫斑蝶平安北返，高公局近年採取「國道讓蝶道」的作法，1月18日即設置該路段高4.2米的紫斑蝶防護網共計1100公尺；當紫斑蝶飛越國道每分鐘達250隻次以上時，即配合封閉外側車道。這些措施大幅降低紫斑蝶致死率，由2007年的3％降至2021年的0.148％。

高公局表示，今年截至今（15）日共啟動「國道讓蝶道」封閉外側車道2次。第1次是3月13日，紫斑蝶數最高每分鐘294隻，總蝶量2萬8446隻次；今日最高量更達到每分鐘502隻次，已啟動封閉外車道。

高公局中區養護工程分局呼籲用路人通過此路段時，如遇紫斑蝶通過，請保持正常車速行駛，千萬不可驟然停車或減速觀賞，以維護高速公路行車安全。每日蝶訊請至http://www.252k.org.tw/查詢。