陳輝鴻尾隨女學生進入大賣場。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄性侵慣犯陳輝鴻2005年曾殘忍指姦9歲的女童，出獄後持續魔化，到處自稱「經紀人」誘騙漂亮少女試鏡伸狼爪，還性侵一名女學生、害女學生去年11月輕生身亡。事發才一個月，陳男又耐不住性慾，在賣場內尾隨17歲女學生進廁所性侵未果逃逸，沒多久又在三民區強逼制服女學生露內褲，高雄地檢署依妨害性自主等罪將他起訴，成功聲押獲准迄今。

2005年陳男在前鎮區班超路某公寓染指一名年僅9歲的女童，不但強拍裙底風光，還用手指性侵得逞。女童當時痛得大喊「救命」，陳男還拿女童內褲塞入其嘴堵住。性侵完後，陳男還拍下女童私處。半年後，陳男穿著雨衣，身上帶著保險套，竟又在該公寓企圖性侵剛下課的該名女童，所幸女童祖父即時下樓逮住陳男，該案終判陳男7年8月定讞。

2018年4月陳男成功誘騙台北一名小模南下高雄拍戲試鏡，沒想到小模母親親自跟隨，他便謊稱拍攝地點在左營軍區內，外人不宜，把小模母親打發回台北。小模被輾轉拐騙至陳男住處，為求安全手機全程與阿姨通話，果然在陳男偷偷下藥迷姦她之前，救了她一命。該案今年1月陳男遭判6年、須賠償50萬元，尚未定讞。

2021年12月某日下午，一名女學生逛鳳山區青年路某大賣場，突然想上廁所，陪同的女同學在門外等她。沒想到，女學生早就被陳男鎖定，一路尾隨入內。女學生上完廁所要洗手時，陳男突然出現在身後說「我沒有要幹嘛，妳不要叫」，女學生嚇得轉身想要打開廁所大門時，發現早被陳男反鎖。

陳男將女學生拉回洗手台，女學生當場崩潰大叫，陳男還用手摀住女學生的嘴、把人拖進女廁最深處，女學生一路拼死命反抗，下巴、手肘多處挫傷，還因大叫導致左眼微血管充血。狗急跳牆的陳男竟抽出一把尖刀抵住女學生左臉，女學生抱著最後一絲的希望，大喊門外同伴的名字，才讓陳男放棄，奪門而出逃逸。該案經女學生報警，調閱監視器後，陳男竟因未遂獲交保。

沒想到事發不到一個月，今年1月陳男又故態萌發，在三民區某公寓1樓看見一名身穿制服的女學生獨自一人返家，竟尾隨進入公寓，在樓梯間逼問女學生「幾歲？讀幾年級？內褲穿什麼顏色？可不可以看一下？」女學生嚇得拔腿往上跑，陳男才未得逞。這次因有前科，遭法院裁定羈押。

陳男供稱，在賣場看到女學生長的像他輕生過世的女兒，他只是想和女學生說說話，會鎖門是因為門上面寫著「請隨手關門上鎖」。他否認拿出刀子，強調只是想嚇嚇女學生，希望她不要再大叫，全程也沒有碰到女學生。會尾隨女學生進公寓是因為要「找演員」，當天是問她喜歡什麼顏色的「娃娃」，不是內褲顏色。

檢方調查發現，陳男根本沒有所謂的女兒，他口中自稱的「女兒」就是他狼爪下的受害者。一名女學生2019年遭陳男性騷後一度想不開，直接從高處躍下輕生，但事後命大沒死，雙腳殘疾在醫院接受治療，女學生也不願提告。沒想到惡夢並未終止，2020年陳男得知女學生與家人關係不睦，竟向社工表示願意「照顧」她、還把女學生接回家，一年來不斷性侵她，女學生2021年11月終於不堪凌辱、在浴室內輕生身亡，結束悲慘的一生。

檢方表示，陳男過去已有2次妨害性自主前科，在廁所內強逼女學生的行為已有明顯「性」的意圖，根本不是單純要聊天，要聊天也不需要亮刀。經醫師評估，認為陳男有「反社會人格障礙症」，再犯風險高，依強制性交未遂、強制罪起訴，聲押獲准，同時建請法院移審後繼續羈押，才能保障高市婦女的人身安全。