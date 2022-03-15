受限於運費、塞港、疫情影響，農產品價格自2020年以來節節攀升，近期俄烏戰爭再次快速推高農產品報價，帶動聯合國糧食和農業組織(FAO)編製的2月食品價格指數來到140.7點，年增24.1%，創下歷史新高價位。元大投信指出，俄羅斯與烏克蘭的小麥出口量合計占全球1/3，戰事讓黑海地區的小麥出口幾乎停擺，成為近期糧食價格普遍爆漲的主因。

此外，俄羅斯在3月初宣布暫停肥料出口，而俄國和白俄羅斯分別是全球第2大和第3大鉀肥生產國，俄國也是氮肥的主要出口國，市占率高達17%，同時俄國也是世界第3大磷肥出口國。由於巴西和印度等穀物生產大國都依賴進口氮肥、磷肥和鉀肥，來保證穀物生產，在進口肥料面臨供應不確定性下，推升穀物成本繼續上升，終端食品價格上漲壓力日增。

元大投信指出，農產品與食品價格上漲，將同步帶動農業機械、化肥與農藥需求，農業相關公司將從中得益。

觀察具代表性的DAX農業指數表現，隨著全球食品價格創高，DAX農業指數在近期也同步寫下歷史新高價位，今年以來截至3月11日大漲9.45%，遠遠優於MSCI全球股市指數約12%的跌幅。因此，投資人不妨可以透過全球化布局農業商機的股票型基金，捕捉這波農產品價格狂漲下的投資機遇。

分析由國內投信所發行的境內基金裡，聚焦在農業的基金並不多，僅有兩檔。以各期間績效排名領先的元大全球農業商機基金為例，觀察其在今年2月底最新揭露的投資配置，主要就布局在化肥與農用藥劑、農產品和農用機械等三大領域，可明顯得益到糧食價格上揚下，對化學肥料的強勁需求。而且，該基金著墨較深的農用機具廠商多為產業領導廠商，具有技術及產品優勢，在這波農業機具購置浪潮中，可望是優先受惠公司。