公益團體有感花蓮偏鄉學童教育資源匱乏，今贈10所偏鄉國小共2000本書籍，及1台AI人工智慧語言學習機給縣府教育處。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府教育處今獲公益團體贈送一台AI智慧語言學習機，由於機器活潑生動的教學模式，逗得學生笑呵呵，同時也激發起學習動機，未來勢必能成為推動語言學習的一大助力。（羅亦晽攝）

花蓮縣境狹長，城鄉學習資源落差大，公益團體有感偏鄉學童在教育資源上的匱乏，捐贈10所偏鄉國小共2000本書籍，以及1台AI人工智慧語言學習機，讓偏鄉學童藉讀好書，圓美夢。由於智慧語言學習機能唱跳自如，活潑生動的學習模式，是推動語言學習的一大助力，縣府教育處未來將供各校借用，激發學生學習動機。

縣府教育處指出，台北市信義青溪協會長期關注偏鄉教育議題，日前和逾20個單位共同採購2000本圖書，欲捐贈給北林、萬寧、春日、瑞北、瑞美、卓楓、奇美、紅葉、明義、明禮等10所國小，每校200本，同時也贈送1台造價約6萬元、內建20套書籍軟體的AI人工智慧語言學習機，今均由明禮國小代表受贈。

台北市信義青溪協會理事長陳清賢表示，去年開始陸續進行贈書活動，去年送給台東16所國小書籍時，心想「台東有，花蓮卻沒有，這不對」，剛好有會員是明禮國小校友，因緣際會下了解花蓮偏鄉圖書資源不足的問題，因此今年將圖書送到花蓮，增加偏鄉學童的閱讀機會，用行動翻轉偏鄉教育問題。

教育處課程教學科長黃秀琴感謝各公益團體的愛心，送2000本圖書給花蓮10所國小，由於學校與社區有成立共讀空間，屆時不只能充實每校的圖書設備，同時也能嘉惠社區民眾。

由於AI人工智慧語言學習機僅有1台，黃秀琴說明未來用處，機器能藉唱跳模式，陪伴學童學習語言，勢必能成為推動智慧教育的一大助力，未來將結合智慧教育中心LIVE ABC語言學習課程，提供各學校借用，或移到有需要的學校，透過機器活潑生動的教學模式，刺激學生的學習動機與興趣。

明禮國小推廣閱讀不遺餘力，每周一、四上午安排全校進行共讀課程，並透過智慧借閱書籍系統，讓學童能在課餘時間，到圖書館透過自動化模式借閱書籍，提升自主閱讀習慣。校長蕭美珍表示，閱讀是教育的基礎，深信這200本圖書未來能為希望種子，讓學童在閱讀書籍的過程中，除了體會到善心人士的官還，同時也能奠基自己的智慧，利用習得的知識，於未來幫助有需要的人。