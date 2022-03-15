俄羅斯侵略烏克蘭，遭英勇的烏軍迎頭痛擊，對此，退將于北辰表示，大家會覺得烏軍很厲害，但他要說不是這樣，烏軍能奮戰到現在可以看出一件事，是因為戰爭型態改變，資訊的流通讓烏克蘭掌握俄羅斯軍隊動向，所以美國可以不用參戰。

于北辰今（15日）在《YahooTV》的網路節目「鄉民大會」上表示，烏克蘭對抗俄羅斯的表現，讓人覺得烏軍很厲害，但他要說，「騙人啦」，烏克蘭哪裡厲害，這些烏軍又沒有受過專業的訓練，又不是自願役軍人，那為何這些軍表現會這麼強？

于北辰指出，因為「有人幫你瞄準，你只要負責扣板機」，烏克蘭日前打到一艘俄羅斯黑海艦隊的戰艦，以烏克蘭軍隊的實力，根本打不到，探究其因，那就是背後有人給烏克蘭座標位置、目標情報等訊息，讓烏軍負責射擊而已。

對於這種新型態的作戰方式，于北辰直言，現在戰爭型態已經不再是「肩並肩、背靠背、大家一起挖壕溝」那種二戰和越戰的思維，而是資訊和雷達戰，如有一天台灣真的遭到攻擊，樂山站雷達一定會被第一時間摧毀，可是沖繩和菲律賓的雷達還在，日本和美國海軍的雷達也都還在，到時就可以做資訊的分享，這才是重點。

針對烏俄戰爭，于北辰認為，大家要看出一件事，為什麼烏克蘭的士兵可以找到俄羅斯部隊在哪裡，但是俄軍卻找不到烏軍在哪裡？很明顯背後有人提供精準的目標情報，所以美國可以不用參戰。