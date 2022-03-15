隨著現代人對於健康相關議題的重視，加上新冠肺炎疫情的肆虐，越來越多電視節目找來相關研究的專家及醫生或是健身教練，一同在節目中教導民眾如何照顧自我管理居家健康。但近日一個以健康為主題的南韓直播節目，卻在錄製到一半時發生「放送事故」，站在後方的男教授突然倒地不起，嚇壞現場所有人與觀看節目的民眾，影片也在網路上瘋傳。

南韓直播節目《不論什麼都請問我》14日一如往常的請來多位專家及教授，一同探討如何防止腦出血的發生，而當一名女性健身教練帶著女嘉賓在前方示範如何預防腦出血的居家運動時，站在她們後方的男教授竟突然直挺挺倒下去，瞬間消失在直播畫面中，嚇壞現場所有來賓與工作人員，趕緊將他抬到一旁。兩位主持人雖然也被這突如其來的狀況給嚇到，但他們仍則盡快地恢復冷靜，向觀眾表示「現場直播到一半突然發生緊急狀況，先請工作人員將教授送醫治療，我們先接著看接下來的影片再回到節目現場」，隨後導播便緊急切掉畫面，化解尷尬的狀況。

但由於是直播節目，不少觀眾看到後相當擔心，紛紛詢問該名教授的身體狀況，電視台隔（15）日也做出回應，表示「教授在當天經過休息後已慢慢恢復意識，後來也轉到醫院接受精密的醫療檢查，目前已無大礙」，讓眾人鬆了一口氣。