【全程影音】要求電子煙、加熱菸「雙禁」 國民黨團質疑：有誰介入關說？｜中時新聞網

行政院提出「菸害防制法」修正草案，禁止電子煙、納管加味菸，國民黨團總召曾銘宗質疑，其中有誰介入關說？所謂納入管理，怎麼管理？國民黨團主張就是「雙禁」，禁止電子煙、加熱菸，禁止輸入、生產，才能夠維護國人與年輕人的健康。

曾銘宗表示，根據國民健康署統計顯示，2018、2019年我國青少年吸菸率情形比較，在紙菸的部分，國中增加0.2％、高中職增加0.4％；電子煙部分，國中增加0.6％、高中職增加2.2％，增加比率相當驚人。難以理解行政院為什麼在今年1月14日要將《菸害防制法》修正草案送到立法院？為什麼要開放加熱菸？有誰介入關說？

曾銘宗指出，蔡政府執政以來，已經開放萊豬、核食，現在又要開放尼古丁，這是民進黨「戕害國人健康三部曲」，對於行政院《菸害防制法》修正草案中開放加熱菸，提出嚴正的抗議，給予最嚴厲的譴責，民進黨真的不在乎年輕人的健康嗎？

國民黨團書記長萬美玲指出，衛福部國健署在108年5月2日新聞稿提到，「新興的電子煙、加熱式菸品也是一樣，都會對人體健康造成危害」，不過3年的時間，政策居然大轉彎，將加熱菸納入管理？這3年之中，國健署長沒換人，衛福部長陳時中也沒換人，為什麼2022年的陳時中部長，要去打臉2019年的陳時中部長？

國民黨立委林為洲表示，3年前不同意加熱菸進口，為何現在同意？有科學證據嗎？他將於下週的衛環委員會排審《菸害防制法》修正草案，讓社會的不同聲音能夠發出，行政院、衛福部應拿出更多的數據和科學證明來說服國人為何要開放加熱菸？

國民黨立委林奕華質疑，開放加熱菸的壓力來自哪裡？針對新興菸品的氾濫，教育委員會一度要先修《學校衛生法》讓加熱菸、電子煙禁止進入校園，但是不知道教育部是不是比較「細漢」，竟然阻擋修法，強調必須先修《菸害防制法》才行，難道先照顧學生的健康，都不行？教育部竟然如此軟弱？

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，WHO最新的「全球菸草流行報告」指出，菸草公司的目標就是要讓下一代繼續對尼古丁成癮，新型菸品就是他們的新武器、行銷新型菸品就是菸商的捷徑，台灣在還沒有開放之前，就應及早預防。

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