桃園機場第二航廈11日發生無預警停電，事後機場公司發現人為破壞跡證並報警處理，航警局15日宣布破案並逮捕2名工程人員，嫌犯坦承剪斷電纜是為了竊取變賣。

航警局刑警大隊長蔣叔君表示，鍾姓及徐姓嫌犯原本是桃機防火水炮架設外包工程小包的工作人員，因熟悉施工現場竟動起歪腦筋要竊取電纜變賣，在11日傍晚其他的工作人員下班後，兩人於18時58分潛入第二航廈行李處理場，鍾嫌利用升降車爬進中央通道上方的「電纜貓道（電纜線架設通道）」，就在使用油壓剪剪斷電纜之際，馬上造成11000伏特電纜短路斷電，油壓剪更因電弧效應被吸在電纜線上拿不下來，嚇得兩人顧不得留下犯罪工具，狼狽地摸黑逃離現場。

事發後機場公司立即派員修復電力，並逐一巡檢電纜線路，結果意外發現有人試圖破壞電纜還遺留工具，於是立即通報航警。兩嫌行竊失敗後仍然若無其事地照常上班，不過警方調閱監視器發現是兩人行跡可疑後，立即要求該外包公司上班的人員集合過濾，兩人眼見事跡敗露立刻步行逃離，但仍在長榮維修廠棚被警方逮捕。

警方也發現，鍾嫌目前竟還在保外就醫中，卻不知悔改趁隙犯案，全案已移送桃園地檢署偵辦。