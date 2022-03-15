高雄市大社區與燕巢區15日中午12時10分因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電。經過搶修，台電表示，目前再進一步縮小停電範圍，尚餘燕巢區角宿路附近約100餘戶未復電。此事引起當地民怨四起，要求台電不要讓停電成為高雄人的日常。

台電表示，停電原因是鳥碰觸帶電設備，造成礙子破裂停電。

台電表示，停電原因是鳥碰觸帶電設備，造成礙子破裂停電。 。(台電提供)

當地鳳雄里長陳明發表示，近來一而再的停電令人無法忍受，台電的設備包含礙子等該換就要換，免得一再面臨停電困擾。他也指出，台電有其工程師與工作人員，出了事情就盡快搶修，比台水公司的品質好上一百倍，該地區上個月漏水，但台水委外的工作人員表現卻令人很不滿意，相當不積極。

當地民眾指出，台電接連停電，該找出方法，維護供電品質。也有民眾自嘲，經歷兩天的停電，已經慢慢習慣停電的日常了。

由於角宿路附近有許多大車行駛，岡山與鳳雄警方都派出警力，維護交通秩序。