士紙(1903)董事會通過2021年財報，在本業虧損收斂至近14年低點、配合業外收益挹注下，稅後淨利0.84億元、每股盈餘（EPS）0.32元，終結連13年虧損。由於帳上仍有待彌補虧損，董事會決議不分派股利，並將於6月14日召開股東常會，全面改選董事。

士紙2021年合併營收3.26億元、年增達1.04倍，創近7年高點，營業虧損0.26億元、虧損年減達82.57％，為近14年最佳，使毛利率創54.14％新高，營益率負8.15％為近10年最佳。配合業外收益挹注，帶動稅後淨利0.84億元、每股盈餘0.32元，終結連13年虧損。

以此推算，士紙2021年第四季合併營收0.46億元，季減6.09％、年增7.06％。營業虧損0.25億元，虧損季減38.76％、年減15.09％。雖因業外同步轉虧，使稅後虧損0.27億元、較第三季轉虧，但虧損仍年減22.15％，每股虧損0.11元。

士紙去年營收跳增、營業虧損減少，主要由於本業的「獅子寶寶」濕紙巾、「氧顏森活」面膜、保養品及防疫清潔用品等消費品事業銷售成長，陽光士林珮柏旅館轉作防疫旅館後營運穩定，並受惠高毛利的營建出售收入1.36億元挹注。

展望後市，士紙將以4面項持續拓展海內外商機，包括提升品牌專業形象與知名度、推出防疫抗菌概念產品、調整通路布局、強化品牌溝通。海外市場將持續強化電商布局、加速重點市場數位化腳步，並深耕東南亞、歐洲及中國大陸等重點目標市場。

資產活化開發方面，士紙亦按計畫持續進行中，包括士林區光華二小段的住宅危老重建、福德路18號的飯店商場開發、參與合建的大同區危老改建案，均預計今年動工興建。五號倉庫旅館都更開發案目前興建中，士林舊廠開發案則按進度持續進行中。