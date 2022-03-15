嘉義縣消費振興活動今進入第5波直播抽獎，直播中也搶先亮相下個月將抽出的大獎，獨一無二，純手工製作的「天官」戲偶。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消費振興活動今進入第5波直播抽獎，直播中也搶先亮相下個月將抽出的大獎，獨一無二，純手工製作的「天官」戲偶，由三昧堂創意木偶團隊耗時3個月精心製作，由於這尊天官分身十分精緻，三昧堂團長嚴仁鴻透露，為抽回天官，三昧堂成員們也積極蒐集發票登錄，想盡辦法要抽回天官。

「天官只有一尊，從來沒有販售！」三昧堂團長嚴仁鴻表示，三昧堂從未製作第2尊天官，因受嘉義縣長翁章梁鼓勵決定共襄盛舉，首次製作天官分身做為抽獎活動的大獎。

嚴仁鴻說，天官曾代表台灣到諸多國家進行文化外交，在三昧堂演出前，都會有個「天官賜福」儀式，許多民眾與天官握到手後會帶來好運，所以吸引不少紛絲特地到嘉義縣表演藝術中心與天官握手。

親手打造天官的設計師王文志笑說，真的很捨不得將天官送出，自己也想抽回家，更不忘提醒幸運得主抽到天官後，要常常帶它「回娘家」，並承諾願意免費維護，協助得獎者維修照顧戲偶。

「春天是賞花最佳季節！」翁章梁大力推薦，指嘉縣紫藤花最佳賞花期從即日起到4月10日，且不只紫藤花、櫻花，現在黃花風鈴木也盛開，邀請全台鄉親來嘉義縣旅遊、消費，就有機會抽中大獎！