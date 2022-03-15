阿管處舉行的奮起湖便當節集結8家便當業者及田媽媽廚房，今天活動開跑。（張亦惠攝）

奮起湖便當是奮起湖在地特色之一，阿里山國家風景區管理處15日起辦理奮起湖便當節，集結奮起湖8家便當店及田媽媽廚房，推出懷舊阿里山車票紀念包裝便當，讓遊客重溫在林鐵月台邊吃便當的經典畫面。

奮起湖車站是阿里山林鐵中繼站，50年代開放觀光後許多到阿里山觀光的客人，會先在此吃便當後再繼續上山，奮起湖便當業者如雨後春筍般冒出，也成了奮起湖一大特色。奮起湖大飯店經理林耿逸說，全勝時期一天一家店就能賣出2000多個便當，後來阿里山公路開通後，交通選擇性變多，奮起湖便當漸漸沒落，這次活動希望將鐵路便當記憶傳承，讓所有遊客品嘗奮起湖鐵路便當。

阿管處舉行的奮起湖便當節集結8家便當業者及田媽媽廚房，今天活動開跑。（張亦惠攝）

今天中午阿管處長洪維新與竹崎鄉中和村長洪銀盛、林耿逸與登山食堂林志忠等人在奮起湖車站月台復刻經典畫面，從便當箱拿出便當分送給搭小火車抵達奮起湖車站的旅客，遊客笑開懷，大呼值回票價。

阿管處處長洪維新說，奮起湖車站是森林鐵路的中繼站，便當行業在過去很盛行，阿管處今年結合在地職人製作旅行懷舊的便當，搭配阿里山花季活動，自3月15日到4月15號會有一系列活動包括奮起湖便當美學PK賽及大胃王挑戰賽等，歡迎全台民眾到奮起湖遊玩。

奮起湖大飯店製作巨型鐵路便當，可以供350人食用，堪稱是全台最大鐵路便當。（張亦惠攝）