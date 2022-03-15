鐵路警察局臺北分局桃園分駐所14日14時55分接獲桃園市110通報有民眾翻越民族陸橋圍牆坐於牆上，意圖入侵行車路線進入軌道臥軌。桃園所立即派遣警員柯鴻儒、林佳緯及陳正益等3名警力趕赴現場，亦同步通報臺鐵綜調所通知臺鐵沿線各列車降速行駛。員警於3分鐘內火速抵達現場，發現有一男子已攀爬坐於圍牆上，柯上前安撫曾民情緒、林及陳在旁警戒注意是否有列車通過，員警極力安撫後，曾男逐漸卸下心房離開圍牆，員警與曾男話家常中瞭解曾男因案入監服刑，日前才出監獄，重新面對新人生。

但是現又疫情因素工作難尋、收入不穩定，愧對家人所以有輕生念頭，並患有精神疾病，長期服用抗憂鬱藥物，近日可能因天氣變化大，造成情緒不穩，自行停藥約3天未服藥，遭成憂鬱症發作，才一時想不開欲輕生。

警方再三勸導曾男切勿以自殺作為解決問題之途徑，在員警耐心勸說下，曾男情緒逐漸恢復穩定，將曾男請至桃園車站桃園分駐所休息，於16時43分許通知家屬至桃園所接曾男返家，家屬對本所同仁及時救護親人性命安全表達萬分感謝。

鐵路警察同時呼籲民眾尊重及愛惜生命，自殺不能解決問題，若需諮商或相關協助可撥打全國自殺防治24小時服務安心專線0800-788-995(請幫幫我-救救我)。

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