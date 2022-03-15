屏東獎不完！繼屏東智慧農業學校「南華微光」勇奪美國繆斯設計獎金獎，屏東再傳出捷報，落山風藝術季、屏東燈節、三地門鄉巴格達外的石板屋「會呼吸的排灣族石板屋」也接連獲得繆斯設計獎銀獎，總共一金三銀殊榮，屏東美學讓世界看見！

縣長潘孟安表示，過去屏東位在國境之南，外界對屏東的印象大多仍停留在熱情的農業縣或是墾丁，但縣府近年推動縣政特別融入創意美學，不論從建築、活動到影片拍攝、縣政刊物，都能讓人感受屏東的朝氣活力與獨特，屏東美學能夠受到國際獎項的肯定，更是一大鼓舞，「屏東絕對超乎大家的想像」。

美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）為隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、家具設計十大組別，其中「南華微光」獲得景觀組金獎，落山風藝術季為銀獎；屏東燈節為概念組銀獎，排灣族石板屋為建築組銀獎。

落山風藝術季在車城鄉海口港一個俗稱「遠得要命的祕境」的地方舉辦，屏東縣政府將半島特有的落山風氣候元素轉變成藝術，每年落山風來的季節讓藝術家與風對話，無形的風透過藝術裝置傳達有形的創意，將風的情調、情景，揉合成與山海沙地共生的作品，徹底地展現落山風的狂勁。2021年落山風藝術季為期67天，吸引逾22萬人次觀展，活絡了恆春半島觀光淡季，並開啟了新的旅遊思維，讓藝術成為民眾出遊的動力。

今年首次舉辦的屏東燈節結合城市地景風貌，其中縣民公園燈區所在地，前身為屏東舊紙漿廠廢墟，在塵封27年後經縣府重新爬梳歷史紋理，保留工業遺構重生為公園，承載著歷史和生活記憶的場域，經由超過8位藝術家及藝術團隊打造了連接古今領域的大型光影藝術節，共同激發光、影、糖、紙的想像力，映照出屏東昔日「糖都」的輝煌及如今新的城市形象轉變。

「會呼吸的排灣族石板屋」，是由縣府及樹德科技大學輔導的屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會打造，這也是該協會繼巴黎DNA設計大獎後再次獲得國際獎項。這間會呼吸的排灣族石板屋由林惠珍、林傳馨2位社區規劃師帶領原民匠師打造，成為部落族人口述歷史、交流教育的重要場域，也讓現在年輕一輩，更能深切感受到部落原始的生活方式和文化意義，傳承教育的重要使命，歷史跳脫教科書，鮮活地呈現在大家眼前。