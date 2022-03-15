中華電：還有65億元發債額度，繼續尋找適當標的 13:542022/03/15 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信15日正式發行35億元可持續發展債券，由於董事會這次通過的發債額度共100億元，中華電信財務長陳宇紳表示，還有65億元將尋找適當標的發債。 陳宇紳說，中華電信從2020年首度發行公司債200億元，去年再發公司債70億元，都以運用在充實營運資金為主，今年的35億元為首檔ESG相關的債券，35億元中的8成以投入IDC與機房等綠色建築為主，以今年2月公債利率0.6來看，中華電信這次發債利率0.69只略高於公債，相當具有吸引力。 央行理事會在即 房貸戶因兩議題壓力大 電信業整併 中華電：競爭將不減反增 #中華電 #發債 #中華電信 #額度 #尋找 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行會議在即 房貸戶戒慎恐懼壓力大 11:322022/03/15 房產達人 中華電備上億銀彈 投資本土影視 04:102022/03/12 財經要聞 謝繼茂：電信市場競爭將加劇 04:102022/03/12 財經要聞 中華電信新iPhone SE購機資費 搭1399資費專案價0元 21:512022/03/10 財經 制裁外溢效應擴大 外資續賣新興亞股 16:132022/03/14 財經 中華電信轉播HBL總決賽 Hami Video獨家 4D全視角、VR，MOD大螢幕收看 16:232022/03/10 財經 尹錫悅會見陸駐韓大使 堅信韓中關係將再上新台階 16:252022/03/11 兩岸 5G全新iPhone SE 中華電信3/10開放網路預約 15:132022/03/09 財經 高雄輕軌防撞系統 打造車聯網產業 04:102022/03/14 產業．科技 謝繼茂：中華電信今年投資拍片超過1億元 16:212022/03/11 財經 中華電信挺果農 購4,800箱鳳梨釋迦送員工 14:322022/03/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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