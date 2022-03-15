中華電信15日正式發行35億元可持續發展債券，由於董事會這次通過的發債額度共100億元，中華電信財務長陳宇紳表示，還有65億元將尋找適當標的發債。

陳宇紳說，中華電信從2020年首度發行公司債200億元，去年再發公司債70億元，都以運用在充實營運資金為主，今年的35億元為首檔ESG相關的債券，35億元中的8成以投入IDC與機房等綠色建築為主，以今年2月公債利率0.6來看，中華電信這次發債利率0.69只略高於公債，相當具有吸引力。