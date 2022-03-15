中華電信15日正式發行35億元可持續發展債券，並於櫃檯買賣中心舉辦上櫃掛牌典禮，成為首檔國內電信業所發行永續發展債券，也是全球電信業中少數發行永續發展債券的電信業者之一。董事長 謝繼茂說，國際上只有少數指標業者發行可持續公司債，這次中華電信成為國內第一家發行可持續公司債別具意義。

謝繼茂表示，35億元可持續發展債券包括投資與綠色相關的網路建設，中華電信2021年開始投資行動、市話、寬頻數據網路的PSTN全面IP化工程，預定2024年6月完成，估計新網路可較目前網路，達到減碳4/5，在成本節省下，將有助於中華電信獲利表現。

對於PSTN網路全面IP化，謝繼茂強調，目前已每年編列預算投資，金額相當龐大，但對於社會整體永續發展有相當大的幫助。

由於對債信肯定及符合ESG，中華電信這次發債吸引市場116億元的認購金額，但最後決定發行35億元，0.69的票面利率價格非常優惠，未來資金將運用在ESG包括綠色建設投資、網路全面IP化、離島網路建設等。