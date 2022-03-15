受俄烏戰爭衝擊國際情勢不穩影響，台積電股價跌跌不休，從今年元月高點688元後反轉向下，預計在明3月16日除息，今(15)日更湧現棄息賣壓，收盤下跌14元，跌到波段最低價558元，高低價差最多高達130元，等於一張就差13萬元。從籌碼面來看，近期被外資連16天賣超，合計賣超42.7萬張，但盤中零股交易卻頻創歷史紀錄，股東人數已一舉超越115萬戶大關，再度改寫歷史高峰，顯見不少散戶逢低搶進。

台積電股價遲遲未見回溫，引發股民熱議，有部分網友認為天上掉下來的刀子不要接，2大原因在於：「聯準會3月會議可能宣布啟動睽違3年多來的首次升息，外資持續賣，等政府護盤護不了恐會再崩」；加上近期各地方頻傳跳電消息，「政府如果無法保證穩定供電，電子股大概也很難好吧。」建議等股價回穩再買進。

但也有網友認為，近日下跌仍可視為買進良機，建議可以分批買進，「每年過年前一個月再打開下單app」、「台積電去年就盤了一整年」、「這幾年都一月飆完最高點，等明年一月吧」、「放一年就好了，670T的大學長都畢業了，擔心什麼」、「等明年一月退伍」、「投信買每天買，你怕什麼」、「10幾年前抱著虧損的台積電可能也跟你現在想法一樣」、「上看800，現在是加碼的絕佳點位」。

財信傳媒董事長謝金河先前則以「晶圓雙雄股價最困難的時刻！」為題在臉書發文表示，在國際情勢不佳，資金去槓桿的時刻，台積電壓力反而較大，因為台積電全年股息11元，股價目前在560元左右，殖利率僅有1.96%。