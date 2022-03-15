國民黨立委蔣萬安上周質詢行政院長蘇貞昌，要求承諾不跳電，遭蘇貞昌反過來質疑蔣家過去也承諾反攻大陸，因而引爆藍營怒火，要求修法禁止「反質詢」。對此，立法院長游錫堃表示，議事規則並無規定不能反質詢，但目前已有立委提案修改，因此本周四將召集協商，討論是否要將「反質詢」入法。

立法院上周進行施政總質詢，面對303大停電，蔣萬安指出，蔡政府執政前15年不曾全台停電，執政後卻發生4次，喊話蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電？未料蘇拒絕承諾，甚至暴怒牽拖蔣家說，「你祖父說要反攻大陸到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府。」

這段質詢結束後在政壇引發軒然大波，國民黨團總召曾銘宗表示，黨團已發文給游錫堃，要求主持朝野協商，針對《立法院職權行使法》第25條「質詢之答復，不得超過質詢範圍之外」的條文，落實備詢官員不可反質詢。

中廣董事長趙少康也指出，國民黨立委江啟臣去年10月就提案修正《立法院職權行使法》第25條，要求行政官員備詢時，一旦 反質詢或虛偽陳述，會議主席應立即制止並要求據實答覆，杜絕國會議場的反質詢亂象。

對此，蘇貞昌今回應，立法院所訂的法律從沒有說不能反質詢，只說「答詢不能超出質詢範圍」。他強調，「蔣萬安問電，我答電；他問承諾，所以我舉蔣中正前總統承諾要反攻大陸卻做不到，這是沒有用的空話承諾，並沒有超出質詢範圍。」他也向蔣萬安喊話，沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股。

立法院長游錫堃則表示，立法院的議事規則，確實沒有規定不能「反質詢」，但目前已經有立委提案修法，因此預計本周四將召集朝野協商，共同討論「反質詢」的問題要不要入法。

游錫堃也提到，針對官員的「反質詢」，目前並無明文禁止，但立委可研究在質詢時如何攻守兼備進行「反反質詢」，同樣也能達到監督政府的目標。他說，立院與政院都是憲政機關，立委與行政官員是應該相互尊重、理性溝通，才符合社會期待。