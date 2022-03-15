韓國男演員玄彬與女演員孫藝真因為拍攝電視劇《愛的迫降》擦出愛火，兩人被封為最甜CP，讓不少粉絲替他們高興，戲內戲外都圓滿。而他們的婚訊也是不少人關注的焦點，許多小道消息說他們將於今年3月完成人生大事，據韓媒報導，玄彬與孫藝真的婚期訂在3/31，就連地點也都出來了。

玄彬和孫藝真上個月在發布會上宣布結婚，據韓國媒體《Star in》報導，有多位演藝圈的相關人士透露孫藝真和玄彬將於3/31日結婚，地點就在首爾的華克山莊喜來登大酒店。據悉，孫藝真和玄彬要舉行一場戶外婚禮，僅邀請雙方家庭和朋友，總共不到200人，是小規模的婚禮聚會。

值得一提的是，華克山莊喜來登大酒店也是裴勇俊、金喜善、等名人舉行婚禮的地點，不僅是觀光勝地，還成了許多藝人的結婚首選，就連歌手許茹芸都曾在這裡舉辦婚事。此地剛好位於半山腰，安保相較容易，對注重隱私的玄彬與孫藝真來說是個不錯的選擇。

由於網路上傳出的日期有3/30也有3/31舉辦婚禮，玄彬的經紀公司VAST娛樂表示「關於結婚典禮的日程無法確認，希望大家寬容地體諒。」孫藝真公司則回答「難以確認」，夫妻雙方都以保密為原則。

網傳的婚禮場地面向漢江，能將整座城市一覽無遺，場地寬闊浪漫，很適合舉行戶外婚禮。保全也十分嚴密，非指定賓客不能進場。據韓媒《NewDaily》報導，場地費用就高達韓幣4千萬元（約台幣111萬元），可因為絕佳保密性，還是成為許多明星藝人舉行婚禮時的熱門選擇。