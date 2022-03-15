清華大學桃園醫院距離機捷A16橫山站僅400公尺，未來也是機場捷運與捷運綠線的交會站點。（清華提供／陳育賢新竹傳真）

清華大學籌畫在桃園航空城內的桃園醫院設立計畫，本月14日獲衛福部醫事審議委員會審查通過，各類別病床共計有910床，初期包括一般急性病床200床，未來除可服務桃竹苗地區，也將善用地利之便，發展國際醫療，醫院將採政府零出資的BOT模式招商開發，預計2027年完工營運。

清華指出，清華大學申設學士後醫學系也在去年9月獲教育部審查通過，即將展開單獨招生作業，今年8月將有第1批23名公費生入學，這所醫院也是清華大學未來的教學實習醫院。

校長賀陳弘指出，醫學系與醫院齊備，清華「醫學元年」即起展開，設立醫院象徵清華的醫學臨床研究已邁向新紀元，秉持清華「厚德載物」校訓，醫院將作為台灣基層遠距醫療的中心醫院。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市政府2019年4月即與清華大學簽訂「醫療暨教育研發園區合作意向書」，市府非常支持清華大學興建醫院的計畫，在衛福部核准清華第1階段計畫後，桃園市政府將支持此計畫分階段擴充一般急性病床，達到桃園市政府衛生局醫審會之前通過的499床。

鄭文燦說，桃園的蘆竹、大園、觀音及青埔沒有大型醫院，民眾的健康照顧需求殷切，且清華大學醫院也兼具過境醫院的特質，所以桃園市政府支持清華大學桃園醫院的設立及分階段擴充，以充分滿足地方的醫療需求。

清華醫院除了申請通過的一般急性病床，也規畫設置加護病床、呼吸照顧病床及負壓病床等特殊病床，再加上精神病床、長照及日間照護等，病床總數為910床，將逐年分階段開設。

賀陳弘指出，清華醫院將結合清華大學在材料（如牙材、骨材）、機械（如復健手臂）、化學（藥物開發）、核子醫學（硼中子捕獲治療頭頸癌及肝癌）、腦科學（基因解碼及控制）等跨領域學系，再加上AI人工智慧、物聯網及大數據的高科技醫學中心，清華跨領域智慧醫院的前景將與傳統醫院大不相同。

除了提供桃竹苗民眾一流水準的醫療，清華醫院占地利之便，也將全力發展國際醫療，可望在雅加達、新德里、孟買、仰光等地發展遠距醫療據點，以強大的電子資訊能力，提供國際診斷或手術等醫療服務。

他強調，清華桃園醫院是各大學附設醫院「CP值最大」的公共建設，政府零出資，即可大幅提升本地醫療水準，並發展國際醫療，對國人醫療絕對有重大貢獻。

清華大學指出，清華醫院用地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規畫為綜合醫院，另2.2公頃則為教育研發園區，包括教室、研究室、實驗室及宿舍，兩個基地的地下連通道也納入了桃園航空城基礎工程先期施作範圍。

清華副校長呂平江表示，清華醫院的BOT招商計畫已獲教育部核准，初步有多家知名醫院表達興趣，未來將進一步評估審議，選出最適合的建設經營團隊，興建經費初估為85億元，預計於今年底發包動工。

清華醫院的地點絕佳，位居機場捷運A16橫山站僅400公尺處，距機場航廈僅兩站捷運，到高鐵桃園站也只要兩站即可抵達，還可經機捷銜接中壢火車站，未來也是機場捷運與捷運綠線的交會站點，除就近服務桃園醫療資源較不足的大園、蘆竹、觀音、新屋等鄉鎮民眾，還將造福桃園航空城內的25萬計畫居住人口。